Kilis'te korkutan ev yangını... 1 kişi yaralandı!
Kilis'te üç katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te Barış Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
SON ANDA KURTULDU!
Alevlerin yükseldiği anda evde mahsur kalan 1 kişi yaralandı. Yaralanan şahıs son andan evden çıkarak kurtuldu.
Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, alevlere müdahale etti. Bir saatlik çalışmayla söndürülen ve maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni açılıyor.
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