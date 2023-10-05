Maltepe’de petshop’ta yangın: Çok sayıda hayvan yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 05.10.2023 - 00:57

Güncelleme: 05.10.2023 - 08:50

İstanbul Maltepe'de dün akşam saat 22.30 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Adalı Sokak üzerinde bulunan bir petshop’ta iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklanan bir sebepten dolayı çıkan yangın bir anda tüm işyerini sardı.

ÇOK SAYIDA HAYVAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken çok sayıda muhabbet kuşunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yangın sırasında ‘Lily’ isimli köpeğin son anda kendini kırılan camdan dışarı çıkarıp kurtulduğu öğrenildi.





Olayla ilgili konuşan Nevin Bulutyaran, “Yakında oturuyoruz. Fırladık geldik. Üzüntümüz çok tabii hayvan bu da. Üzülüyoruz. Balıkları vardı. Kuşları vardı, kapısının önüne koyardı. Üzüldük” dedi.



