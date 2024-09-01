İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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