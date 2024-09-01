İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 01.09.2024 - 18:36
İzmir'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!
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Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. 

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.


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