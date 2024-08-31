Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 22:02
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
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Kürtül Mahallesi ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 16 arazöz, 6 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 120 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

"15 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Alevlere karadan müdahale edildiğini aktaran Karartı, "Yangına arazöz ve iş makineleriyle karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 15 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor" diye konuştu.


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