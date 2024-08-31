Kahramanmaraş'ta orman yangını!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 15:48
Kahramanmaraş'ta orman yangını!
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İlçeye bağlı kırsal Kürtül Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Tüneli mevkisindeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, alevlere müdahale ediyor.


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