İzmir'de orman yangını: Kontrol altına alındı!

Kınık ilçesinde tarım arazisinde meydana gelen ve ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'de orman yangını: Kontrol altına alındı!
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AA/DHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:22

İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. 

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.


Etiketler: #Orman #Yangın #İzmir #arazi

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