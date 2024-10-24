İzmir'de orman yangını: Kontrol altına alındı!
Kınık ilçesinde tarım arazisinde meydana gelen ve ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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