Hatay Amanoslar'daki orman yangını 28 saat sonra kontrol altında

Hatay’da Amanoslar'da çıkan orman yangını 28’inci saatte havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hatay Amanoslar'daki orman yangını 28 saat sonra kontrol altında
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İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:02

Dörtyol ilçesi Küllü mevkiinde Amanos Dağı eteklerinde geçtiğimiz gün sabah saatlerine yangın başlamıştı.

Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale başlamıştı.

28 SAAT SONRA...

Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle zorlu şartlarda devam eden müdahalelere Adana ve Osmaniye’den de destek gelmişti.

Yangın, ekiplerin özverili çalışmasıyla 28. saatte kontrol altına alındı.


Etiketler: #Yangın #hatay

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