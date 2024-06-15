Denizli'de orman yangını!

Yayınlanma: 15.06.2024 - 08:04

Güncelleme: 15.06.2024 - 09:55

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, dün saat 13.30 sıralarında başlayan ve kuvvetli rüzgar nedeniyle gündüz saatlerinde kontrol altına alınamayan yangın devam ediyor.

Havadan müdahalenin, havanın kararmasından dolayı durdurulduğu öğrenilirken, yangının devam etmesi durumunda ise sabah saatlerinde müdahalenin tekrar devam edeceği öğrenilirken, yangına karadan müdahale sürüyor.

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Yangında, bir keçi sürüsünün alevlerin arasında kalarak öldüğü öğrenilirken, hayvan barınakları ile yazlık olarak kullanılan bir ev yandı. Araçları olan bazı yurttaşlar eşyalarını yükleyip, mahalleden ayrılırken, araçları olmayanlar ise Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yolcu otobüsleriyle mahalleden tahliye edildi.

Mahalleden tahliye edilen yurttşların çoğunluğu çevre köylerde bulunan yakınlarının evlerine giderken, bir kısmı ise Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edildi. Mahalledeki büyük ve küçükbaş hayvanlar ise belediyeler tarafından gönderilen kamyonetlerle güvenli yerlere nakledildi.

Öte yandan yangın bölgesine, Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından yiyecek ve içecek dağıtımı için mobil istasyonlar kuruldu. Yangın alanına yakın olan Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, evlerinde yaptıkları yemekleri tencereler ile getirerek görevlilere dağıttı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındığını duyurdu.