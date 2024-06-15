Çanakkale'de orman yangını!
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Şahinler köyü yakınlarındaki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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