İzmir'de ormanda top mermisi bulundu!
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanda bulunan top mermisi, jandarma ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan K.E., geçen 5 Aralık'ta Bademli Mahallesi Kervan mevkisinde patlamamış eski bir top mermisi buldu.
K.E., 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisini evine götürüp sakladı. Dün saat 21.30 sıralarında jandarmayı arayan K.E. top mermisi ile ilgili durumu bildirdi.
Jandarma ekipleri, ihbar üzerine evin bulunduğu Hacı Ahmet Sokağı'nın giriş ve çıkışlarını 22.00 - 10.00 saatleri arasında kapattı. Ardından top mermisi Kervan bölgesi yakınında bulunan bir dere yatağına götürülüp fünyeyle kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.
Jandarma, bölgede başka top mermisi olup olmadığını tespit etmek için arama çalışması başlattı.
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