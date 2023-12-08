İzmir'de ormanda top mermisi bulundu!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanda bulunan top mermisi, jandarma ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

DHA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 18:44
İzmir'de ormanda top mermisi bulundu!
Abone Ol google-news

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan K.E., geçen 5 Aralık'ta Bademli Mahallesi Kervan mevkisinde patlamamış eski bir top mermisi buldu.

K.E., 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisini evine götürüp sakladı. Dün saat 21.30 sıralarında jandarmayı arayan K.E. top mermisi ile ilgili durumu bildirdi.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine evin bulunduğu Hacı Ahmet Sokağı'nın giriş ve çıkışlarını 22.00 - 10.00 saatleri arasında kapattı. Ardından top mermisi Kervan bölgesi yakınında bulunan bir dere yatağına götürülüp fünyeyle kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi.

Jandarma, bölgede başka top mermisi olup olmadığını tespit etmek için arama çalışması başlattı.


İzmir top mermisi İmha

İlgili Haberler

İngiltere'den Ukrayna'ya askeri destek: On binlerce top mermisi tedarik edecek

İngiltere'den Ukrayna'ya askeri destek: On binlerce top mermisi tedarik edecek
İçindeki maddelerin para edeceğini düşünmüştü... Tüple ısıttığı top mermisi patladı!

İçindeki maddelerin para edeceğini düşünmüştü... Tüple ısıttığı top mermisi patladı!
Köprü yenileme çalışması yapılıyordu... Patlamamış top mermisi bulundu

Köprü yenileme çalışması yapılıyordu... Patlamamış top mermisi bulundu

En Çok Okunan Haberler