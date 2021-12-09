İzmir'de otel yangını
İzmir'in Konak ilçesinde bir otelin çatı katında yangın çıktı. Otelde konaklayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.
Yangın saat 00.15 sıralarında İsmet Kaptam Mahallesi 1370 sokakta bulunan bir otelin çatı katında çıktı. 5 katlı otelin çatı katında başlayan yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Yangını gören otel personeli ve vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yangın nedeniyle tedbir amaçlı otelde konaklayanlar tahliye edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangının ardından otel müşteleri otele alındı.
Yangında yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
En Çok Okunan Haberler
- Benzin ve motorine dev zam geliyor
- Dolar için tarih ve rakam verdi
- Türkiye için faiz ve enflasyon tahmini
- Gökhan Özoğuz'dan zam isyanı
- 'Biz bu faizi niye düşürdük, kimin için düşürdük?'
- Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- Soylu, Özgür Özel'in üzerine yürüdü
- Özel'den Soylu'ya çok sert tepki
- CHP'li vekilden çok konuşulacak iddia