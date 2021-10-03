İzmir’de otluk alandaki yangın ormana sıçradı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
03 Ekim 2021 Pazar, 17:10
İzmir’de otluk alandaki yangın ormana sıçradı
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Artıcak Mahallesi'ndeki otluk yangınında, saat 15.30 sıralarında, henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler, ormana sıçradı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozerle alevlere müdahale ediliyor.


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