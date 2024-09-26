İzmir'de oto galeriye silahlı saldırıda yeni gelişme

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir oto galeriye ateş açtıkları belirlenen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden E.T. tutuklanırken, Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de oto galeriye silahlı saldırıda yeni gelişme
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DHA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 15:52

Bornova ilçesinde 12 Ağustos’ta, oto galeriye motosikletten ateş açıldı. Saldırıda iş yeri ile içindeki 2 araç isabet alarak zarar gördü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren ve azmettiren şüphelilerin Ş.A. ve E.T. olduğu tespit edildi. İki şüpheli, önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.T. tutuklanırken, Ş.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #İzmir #oto galeri #silahlı saldırı

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