Sakarya'da güpegündüz dehşet anları: İşe giderken silahlı saldırıda yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan E.K. uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sakarya'da güpegündüz dehşet anları: İşe giderken silahlı saldırıda yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:59

Yenimahalle Mahallesi Remzi Efendi Caddesi’nde sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan E.K., kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

E.K., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Olayın ardından bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DURUMU CİDDİ

E.K., ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. E.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 


Etiketler: #Ambulans #sakarya

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