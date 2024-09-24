Yolda yürürken silahlı saldırıda ağır yaralandı: 2 şüpheli polisten kaçamadı

Siirt’te Yusuf Y., yolda yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından 2 şüphelinin yakalanma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolda yürürken silahlı saldırıda ağır yaralandı: 2 şüpheli polisten kaçamadı
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DHA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 07:17

Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde, gece saatlerinde iddiaya göre caddede yürüyen Yusuf Y., silahlı saldırıya uğradı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Yusuf Y., ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf Y., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DURUMU CİDDİ

Yusuf Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırıyla ilgili ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin tabancalarıyla birlikte yakalandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 


Etiketler: #Siirt

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