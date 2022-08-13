İzmir'de otogarda evli olduğu kadını bıçakla öldüren şüpheli adliyeye gönderildi

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:28

İzmir'de bir süre önce kadın sığınma evine yerleştirilen 33 yaşındaki Hanife Çakıcı ile şiddet uyguladığı iddia edilen evli olduğu Haydar Çakıcı dün Dikili Otogarı'nda karşılaştı.

Çift arasında çıkan tartışmada Haydar Çakıcı, kadını çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede hayatını kaybederken, şüpheli Haydar Çakıcı ise polis ekiplerinin otogara gelmesiyle yolcu bekleme salonundan çıkarak teslim oldu.

Çakıcı, bugün emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

13 yıldır evli olan Çakıcı'nın iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan kızının cenazesini almak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gelen Hanife Çakıcı'nın babası Mehmet Karabulut, kızının eşinden şiddet gördüğünü, boşanmak istediğini ancak şüphelinin bunu kabul etmediğini söyledi.