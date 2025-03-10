İzmir'de panik anları! Belediye otobüsünde yangın çıktı: Yolcular tahliye edildi

İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, otobüs kullanılmaz hale geldi.

İzmir'de panik anları! Belediye otobüsünde yangın çıktı: Yolcular tahliye edildi
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DHA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 11:25

Adem Yavuz Caddesi'nde seyir halinde olan 35 DB 0160 plakalı 44 numaralı Mersinpınar-Gümrük otobüsünde, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

Motor bölümündeki dumanı fark eden şoför, aracı kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Tahliye sonrası alevler tüm otobüsü sardı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cadde trafiğe kapatılırken, alevlere müdahale anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Etiketler: #otobüs #İzmir

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