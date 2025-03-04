Dumanlar havaya yükseldi... Eyüpsultan’da İETT otobüsünde yangın paniği!
Eyüpsultan’da seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanların havaya yükseldiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi’nde seyir halinde olan 34 KP 0386 plakalı İETT otobüsünde saat 07.30 sıralarında, motor kısmında çıkan yangın kısa sürede otobüsü sardı.
Otobüste çıkan yangında dumanlar havaya yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Şans eseri otobüsün içinde yolcu olmadığı öğrenildi. Yangında, ölü veya yaralı olmazken, otobüste maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.
Etiketler: #eyüpsultan #iett
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