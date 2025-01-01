İzmir'de panik anları... Yeni yıl magandası yakalandı

Yayınlanma: 01.01.2025 - 08:36

Güncelleme: 01.01.2025 - 08:36

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'nde sokakta yürüyen M.A., yeni yılın ilk dakikalarında kurusıkı tabanca ile 2 el havaya ateş açtı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine yakın olan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Emniyete götürülen M.A.'ya idari işlem yapıldığı öğrenildi. Öte yandan, M.A.'nın havaya ateş açtığı anlar, yeni yıl kutlamalarını cep telefonu ile çeken bir yurttaş tarafından görüntülendi.



