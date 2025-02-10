İzmir'de pazarcı iki grup arasında silahlı yer anlaşmazlığı kavgası: 6 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, pazarcı iki grup arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

İzmir'de pazarcı iki grup arasında silahlı yer anlaşmazlığı kavgası: 6 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 07:55

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde meydana geldi.

İddiaya göre, iki pazarcı grubu arasında yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu iki grup arasındaki tartışma, tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

5 YARALI

Yaşanan olayda M.A., Y.A., M.A., A.B, K.B. ve F.V. çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri silahlı ve bıçaklı kavgaya karışan şüphelileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

 


Etiketler: #İzmir #Pazaryeri #kavga

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