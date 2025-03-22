İzmir'de protestolara katılan 123 kişiye gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. İzmir'de engellemelere karşın protesto gerçekleştiren 123 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de protestolara katılan 123 kişiye gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 22.03.2025 - 10:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde başlatılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde bir dizi isim gözaltına alındı.

Gözaltı gününden bu yana, yasaklara rağmen başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin farklı noktasında eylem duyuruları yapıldı. Başlayan protestolar dördüncü gününde devam ediyor.

İZMİR'DE 123 GÖZALTI

İzmir'de polisin engellemelerine karşın protesto gerçekleştiren 123 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Etiketler: #İzmir #İmamoğlu #gözaltı

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