İzmir'de protestolara katılan 123 kişiye gözaltı

Yayınlanma: 22.03.2025 - 10:03

Güncelleme: 22.03.2025 - 10:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde başlatılan operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde bir dizi isim gözaltına alındı.

Gözaltı gününden bu yana, yasaklara rağmen başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin farklı noktasında eylem duyuruları yapıldı. Başlayan protestolar dördüncü gününde devam ediyor.

İZMİR'DE 123 GÖZALTI

İzmir'de polisin engellemelerine karşın protesto gerçekleştiren 123 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.