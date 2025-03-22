'Ekrem İmamoğlu' ablukası devam ediyor... İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? (22 Mart)

Yayınlanma: 22.03.2025 - 09:13

Güncelleme: 22.03.2025 - 09:15

İstanbul Valiliği, 22 Mart 2025 tarihine ilişkin trafiğe kapalı yollar listesini kamuoyuyla paylaştı.

Valilik, 19 Mart 2025 tarihinde alınan tedbirlere ek olarak, 21 Mart Cuma günü saat 14.00’ten 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’e kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

ALTERNATİF YOLLAR

- 10.Yıl Caddesi

- Namık Kemal Caddesi

- Sahil Kennedy Caddesi

- E-5 D100 Karayolu