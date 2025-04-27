İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu
İzmir'de öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkileyerek vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Karşıyaka'daki Bostanlı Sahili'nde yoğunluk oluşturan kişiler, dolu nedeniyle zor anlar yaşadı.
İzmir'de gök gürültülü sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Güneşli havanın etkili olduğu kentte, öğleden sonra başlayan yağmur, bazı bölgelerde daha sonra yerini doluya bıraktı.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve kafelere sığınarak yağışın etkisini kaybetmesini bekledi.
Güneşli havaya aldanarak Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili'nde yoğunluk oluşturan vatandaşların dolu nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.
Kısa süreli yağışa rağmen bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
Etiketler: #İzmir #sağanak #kuvvetli sağanak
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