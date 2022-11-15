İzmir'de sahte içkiden ölüm iddiası

İzmir'in Torbalı ilçesinde evinde ölü bulunan 63 yaşındaki kişinin sahte içkiden öldüğü öne sürüldü.

AA
15 Kasım 2022 Salı, 15:14
İzmir'de sahte içkiden ölüm iddiası
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İzmir'in Torbalı ilçesinde evinde yalnız yaşayan S.U'dan haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, çilingir aracılığıyla girdikleri evde S.U'yu hareketsiz buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

S.U'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


İzmir Sahte içki etil alkol

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