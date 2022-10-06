Elazığ'da 8 ton sahte içki ele geçirildi

Elazığ'da, sahte içki üretilen eve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 8 ton sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

DHA
06 Ekim 2022 Perşembe, 10:20
Elazığ'da 8 ton sahte içki ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda evde kaçak içki üretildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda 8 ton sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Elazığ Sahte içki Jandarma

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