Elazığ'da 8 ton sahte içki ele geçirildi
Elazığ'da, sahte içki üretilen eve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 8 ton sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda evde kaçak içki üretildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.
Adrese düzenlenen operasyonda 8 ton sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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