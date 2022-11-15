İzmir'de sahte içkiden ölüm şüphesi
İzmir'in Torbalı ilçesinde Sadık Uyguntin (63), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Uyguntin'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak.
Torbalı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde emekli olduğu öğrenilen Sadık Uyguntin'den haber alamayan yakınları,14 Kasım Pazartesi gecesi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kesici- delici alet yaralanması izi bulunmayan Uyguntin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemede, alkol kokan boş şişelerin bulunduğu öğrenildi.
Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Uyguntin'in kesin ölüm nedeninin, otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.
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