İzmir'de sahte para operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'de sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin ayrıca alışveriş sitesi üzerinden ikinci el telefonunu satmak isteyen bir kişiyi de dolandırdıkları öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buca ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçtaki E.K ve M.Ç'nin üst aramalarında 106 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
Yapılan soruşturmada şüphelilerle bağlantılı 3 kişi daha gözaltına alındı.
TELEFON SATMAK İSTEYEN KİŞİYİ DE DOLANDIRMIŞLAR
Şüphelilerin İstanbul'dan temin ettikleri sahte paralarla bir markette alışveriş yaptıkları, alışveriş sitesi üzerinden ikinci el telefonunu satmak isteyen bir kişiyi de dolandırdıkları tespit edildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K ve M.Ç. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi yaşamını yitirdi
- Türk iş insanı Tahiti'de denize düşüp öldü
- Deniz Baykal'ın evinde 'istifa' toplantısı
- AKP içerisinde 'HDP ziyareti' çatlağı
- 'Kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım'
- Erdoğan'dan 'pahalılık sürecek' mesajı
- Skandalın adresi bu kez valilik!
- Merakla beklenen Çin roketi Dünya'ya düştü
- 'Uzlaşma sağlanamaması halinde....'
- 'Bu kaypaklık değilse ne?'