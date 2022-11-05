İzmir'de sahte para operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

05 Kasım 2022 Cumartesi, 10:33

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buca ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçtaki E.K ve M.Ç'nin üst aramalarında 106 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Yapılan soruşturmada şüphelilerle bağlantılı 3 kişi daha gözaltına alındı.

TELEFON SATMAK İSTEYEN KİŞİYİ DE DOLANDIRMIŞLAR

Şüphelilerin İstanbul'dan temin ettikleri sahte paralarla bir markette alışveriş yaptıkları, alışveriş sitesi üzerinden ikinci el telefonunu satmak isteyen bir kişiyi de dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K ve M.Ç. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.