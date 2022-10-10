Eskişehir’de sahte alkol ve içki ele geçirildi

10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:02

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte alkol satıldığı bilgisiyle harekete geçti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bir süre takibe alınan 2 ev, 2 iş yerine baskın yapıldı.

Şüphelilerin araçlarında da yapılan aramalarda 281 litre sahte alkol ve içki, 98 alkol kiti, 2 ruhsatsız tabanca ve 43 fişek ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.