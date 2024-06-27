İzmir'de ‘Seçil Erzan’ vakası: 200 milyon liralık vurgun iddiası!

Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkında yüksek kar vaadiyle, Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanın bulunduğu 5 kişiyi 200 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü. Polis, hakkında gözaltı kararı çıkartılan Hatice Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 16:10
İzmir'de ‘Seçil Erzan’ vakası: 200 milyon liralık vurgun iddiası!
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Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı. Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı. 

Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.’nün parayı üçüncü kişilere gönderdiği ileri sürüldü. Hatice Ö.'nün para topladığı bu kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği ancak, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikayeti üzerine Hatice Ö., hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 

Polis, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Denizbank, olayla ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirirken, Hatice Ö.'nün bankayla ilişiği de dün itibariyle kesildi. 


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