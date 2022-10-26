İzmir'de şehir hastanesi işçileri kazandı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:32

İzmir’de sık sık işçi eylemleriyle gündeme gelen, yemekhane ve yatakhane koşullarının işçileri isyan ettirdiği Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatı bir kez daha işçilerin isyanına sahne oldu.

İki gün boyunca iş bırakan işçilerin mücadelesi sonunda taşeron şirket yönetimi ile sendika temsilcileri arasında başlayan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlandı.

Açıklama yapan DİSK DEV-YAPI-İŞ Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, “Zorunlu mesai uygulamasına, ödenmeyen ücretlere ve iş güvenliğinin yok sayılmasına tepkisini dile getiren ve iş bırakan arkadaşlarımız bu süreçten zaferle ayrıldı. Yetkililerle yaptığımız görüşme neticesinde arkadaşlarımızın alacakları ödenmeye başladı ve işçiler iş akitlerini fesih ederek şantiyeden ayrılmaya başladılar. Sessiz kalmayacağımızı ve hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı söylemiştik. Mücadeleyi bırakmadık ve kazandık” dedi. İZMİR