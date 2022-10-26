İzmir'de şehir hastanesi işçileri kazandı

İzmir'de yapımı yılan hikayesine dönen ve açılışı her seferinde ertelenen Bayraklı Şehir Hastanesi’nde çalışan işçiler iki gündür sürdürdükleri direnişten zaferle ayrıldı. Zorunlu mesai uygulaması ve ödenmeyen mesai ücretlerine karşı tepkisini dile getirmek amacıyla gece şantiye önünde oturma eylemi düzenleyen, gündüz de “Yönetim istifa” sloganlarıyla protesto gösterisi yapan 200 işçi haklarını almayı başardı.

Erman Şentürk
26 Ekim 2022 Çarşamba, 11:32
İzmir'de şehir hastanesi işçileri kazandı
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İzmir’de sık sık işçi eylemleriyle gündeme gelen, yemekhane ve yatakhane koşullarının işçileri isyan ettirdiği Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatı bir kez daha işçilerin isyanına sahne oldu.

İki gün boyunca iş bırakan işçilerin mücadelesi sonunda taşeron şirket yönetimi ile sendika temsilcileri arasında başlayan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlandı.

Açıklama yapan  DİSK DEV-YAPI-İŞ Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, “Zorunlu mesai uygulamasına, ödenmeyen ücretlere ve iş güvenliğinin yok sayılmasına tepkisini dile getiren ve iş bırakan arkadaşlarımız bu süreçten zaferle ayrıldı. Yetkililerle yaptığımız görüşme neticesinde arkadaşlarımızın alacakları ödenmeye başladı ve işçiler iş akitlerini fesih ederek şantiyeden ayrılmaya başladılar. Sessiz kalmayacağımızı ve hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı söylemiştik. Mücadeleyi bırakmadık ve kazandık” dedi. İZMİR


Bayraklı Şehir Hastanesi izmir şehir hastanesi İzmir

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