İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

Yayınlanma: 29.01.2024 - 16:59

Güncelleme: 29.01.2024 - 16:59

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik 26 Ocak'ta operasyon düzenledi.

Şüpheliler Safa A. ve Sinan S. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 11 tabanca, 2 şarjör ve 6 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.