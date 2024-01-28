Son dakika... Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı!

Son dakika haberi... İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini gününde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 28.01.2024 - 12:51
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İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında iki saldırgan ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR YAYA OLARAK KAÇTI

Edinilen bilgilere göre olay, Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde yaşandı. Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Saat 11.40 sıralarında  Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış  ve maalesef hayatını kaybetmiştir.

Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


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