Son dakika... Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı!

Yayınlanma: 28.01.2024 - 12:51

Güncelleme: 28.01.2024 - 13:17

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında iki saldırgan ateş açtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR YAYA OLARAK KAÇTI

Edinilen bilgilere göre olay, Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde yaşandı. Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs, kilise avlusunda ateş açtı. Kurşunların hedefi olan bir kişi yaralandı. Olay sırasında kilisede büyük panik yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganlar ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kilise çevresinde geniş güvenlik koridoru oluşturan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kaçan saldırganların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yerlikaya, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir.

Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Bugün Saat 11.40 sıralarında

Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında,

ayine katılanlar içinde bulunan C.T.

maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış

ve maalesef hayatını kaybetmiştir.



Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T’ye Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.