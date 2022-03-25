İzmir'de silah kazasında 1 asker şehit oldu
İzmir'de silah kazası nedeniyle bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için taziye mesajı yayımladı.
İzmir'de bulunan Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli bir askerin, eğitim alanındaki silah kazası sonucu şehit olduğu bildirildi.
Adıyaman Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Adıyaman nüfusuna kayıtlı Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olduğu belirtildi.
Güleş'in şehadet haberinin derin bir acı ve üzüntüye neden olduğu aktarılan açıklamada, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadesi kullanıldı.
Güleş'in şehadet haberi, Adıyaman'ın Doyran köyünde yaşayan ailesine verildi.
Şehidin ağabeyi Bayram Güleş, gazetecilere, oğlu Akif Güleş’in de 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olduğunu söyledi.
Güleş, "Her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Her zaman şehit vermeye varız. Devletimiz ne derse o olur" dedi.
Şehit Mahmut Güleş'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
HULUSİ AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesi yer aldı.
"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Güleş'in fotoğrafına da yer verildi.
İlgili Haberler
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- Son dakika: Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- Kahramanmaraşlı itfaiyeciler, Çanakkale şehitlerini su altında Türk bayrağı açarak andı
Video Haberler
- Çatıdan düşen kar kütlesinden son anda kurtuldu
- 108 yaşında koronavirüsü yendi
- Bahçesindeki 30 kayısı ağacı, haberi olmadan kesildi
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı
- Kadriye'yi felç bırakan eşine 22 yıl hapis
- Soğukta 2 kedi ile 1 köpeğin birbirine sokulduğu anlar k
- Bilim Kurulu üyesi 'gizli tehlike'ye karşı uyardı
- Vakalar patladı; uzman isim uyardı
- Apartta faturalar ödenmedi, öğrenciler karanlıkta kaldı
- Rus savaş gemisi vuruldu
En Çok Okunan Haberler
- Aklınıza mukayyet olun!
- Ebedi iktidar
- Kuruluş felsefemiz, Taliban’ın kökten dinciliğiyle taban tabana terstir
- 7.5 milyon çocuk
- ‘Ucube şahsım devleti’ iktidarın sonunu getirdi!
- Büyük Menderes ölürse Ege ölür
- Turizm değil rant kokuyor
- Aydın Tekstil Alanı, sanat merkezine dönüşüyor
- 'Fethiyeli üretici kazanacak'
- Marmaris Belediye Başkanı suç duyurusu