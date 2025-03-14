10 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu: Erzurum'da yakalandı

Erzurum'un Tekman ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

10 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu: Erzurum'da yakalandı
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AA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 15:08

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hınıs İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi, arananların yakalanmasına yönelik koordineli çalışma yürüttü.

Ekipler, "nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin, Mescitli Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

YAKALANDI

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.


Etiketler: #Erzurum

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