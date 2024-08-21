İzmir'de silahlı kavga: Tabanca ile boynundan vurulan kişi öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada boynundan tabanca ile vurulan İrfan Yılmaz (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 07:30
İzmir'de silahlı kavga: Tabanca ile boynundan vurulan kişi öldü
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Refik Şevket İnce Mahallesi Şehit Ali Erbil Sokak ile 2166 sokak kesişiminde dün saat 02.00 sıralarında; iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda, İrfan Yılmaz tabanca ile açılan ateş sonucunda boynundan vuruldu. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan İrfan Yılmaz'ı ambulansa alarak Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yılmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.S. (25), O.Ç. (27), O.E. (33), B.A. (23) ve İ.Y.A.'yı (26) gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

 


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