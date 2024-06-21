İzmir’de skandal olay! Köpeği istismar ederken yakalandı

İzmir Bayraklı’da bir erkek köpeği istismar ederken yakalandı. Söz konusu olayı HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 10:18
İzmir’de skandal olay! Köpeği istismar ederken yakalandı
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Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, sosyal medya hesabı üzerinde İzmir'de yaşanan skandal olayı paylaştı.

Özkan'ın paylaştığı görüntüde bir erkeğin köpeği istismar ederken yakalandığı görülüyor.

Özkan paylaştığı görüntüye ise şu notu düştü:

"İzmir Bayraklı Sevgi Yolu Migros arkasında gece saat 03:00 civarında köpeği istismar ederken yakalandı!

İnsanlıktan nasibini almamış bu aşağılıklara yatarı olan hapis cezası şart"


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