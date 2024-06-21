İzmir’de skandal olay! Köpeği istismar ederken yakalandı
İzmir Bayraklı’da bir erkek köpeği istismar ederken yakalandı. Söz konusu olayı HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan paylaştı.
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, sosyal medya hesabı üzerinde İzmir'de yaşanan skandal olayı paylaştı.
Özkan'ın paylaştığı görüntüde bir erkeğin köpeği istismar ederken yakalandığı görülüyor.
Özkan paylaştığı görüntüye ise şu notu düştü:
"İzmir Bayraklı Sevgi Yolu Migros arkasında gece saat 03:00 civarında köpeği istismar ederken yakalandı!
İnsanlıktan nasibini almamış bu aşağılıklara yatarı olan hapis cezası şart"
İzmir Bayraklı Sevgi Yolu Migros arkasında gece saat 03:00 civarında köpeği istismar ederken yakalandı!— Haydar Özkan (@haydarozkan06) June 20, 2024
İnsanlıktan nasibini almamış bu aşağılıklara #YatarıOlanHspisCezasıŞart @izmirvaliligi @izmirdkmp @EmniyetIzmir @tcbestepe @TC_icisleri @adalet_bakanlik @TCTarim @RTErdogan… pic.twitter.com/VUK8D2Ukrg
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