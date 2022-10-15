İzmir'de sokak hayvanları için 'Birlikte yaşamak mümkün' çalıştayı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15-16 Ekim tarihlerinde “Birlikte Yaşamak Mümkün” başlığı ile bir çalıştay düzenleyecek.

İZMİR / Cumhuriyet
15 Ekim 2022 Cumartesi, 04:00
İzmir'de sokak hayvanları için 'Birlikte yaşamak mümkün' çalıştayı
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Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ile Hayvanlar İçin Projeler Derneği tarafından organize edilen çalıştay, “Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü”nde yapılacak.

Çalıştayda yaşamın birlikte paylaşıldığı can dostlarla yaşanılabilir bir kent yaratma amacı ile neler yapılabileceği masaya yatırılacak.

Çalıştayın ilk gününde “Sokak hayvanlarına yönelik kamusal çalışmalar”, “Hayvan refahı, davranışları ve barınak yönetimi”, “İdeal birlikte yaşamda, toplumsal iletişim” konularında fikirler üretilecek.


İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları

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