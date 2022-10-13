Arka Sokaklar'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda hangi oyuncular yer alacak?

13 Ekim 2022 Perşembe, 11:11

Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisi olan Arka Sokaklar 17. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin sevenleri yeni sezonu heyecan ile beklerken hangi oyuncuların kadroda olup olmayacağı ise merak konusu. 16 sezon boyunca "Mesut Komiser" karakterine hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrıldığını duyurmuştu. Ancak Mesut komiser karakterinin ölmemesi dizinin hayranlarını umutlandırdı.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar yeni sezon ilk bölümüyle 14 Ekim Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ SEZONUNDA HANGİ OYUNCULAR YER ALACAK?

Zafer Ergin (Rıza Baba), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Tunç Oğuz (Arda), Perihan Ünlücan (Avukat Pınar), Gizem Terzi (Polis memuru Sinem), Oğuz Peçe (Emre), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Hülya Kalebayır (Ayla), Elvan Dişli (Pınar), Gaye Gürsel (Esra), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem Öz (Şule), Mustafa Efe Günay (Haydar Berk), Ada Baykan (Zeyno), Onurcan Sesli (Efe), Garip Kont

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ SEZONUNUNDA NELER YAŞANACAK?

Hüsnü, operasyon sırasında teslim ol çağrısına uymayan kişiyi vurarak ölümüne sebep olur. Ölen kişinin abisi uyuşturucu şebekesinin başındadır ve kardeşinin intikamını almaya yemin eder. Adamlarına kimin öldürdüğünü bulmalarını ve ailesi de dahil hepsinin öldürülmesi emrini verir. Rıza Baba ve ekibi Mesut'un yaşadıkları karşısında adeta yıkılır. Mesut bir yandan ölüm kalım mücadelesi verirken, diğer yandan Tunç'un ortaya çıkması ekibe moral verir. Hüsnü ve diğerleri Tunç'u bulmak için ellerinden geleni yaparlar. Tunç sağ salim bulunabilecek mi?



