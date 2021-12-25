İzmir'de son bir haftada 631 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in 8 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda son bir haftada 631 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik 18-24 Aralık tarihleri arasında Çeşme, Urla, Seferihisar, Karaburun, Dikili, Foça, Menderes ve Ödemiş'te 18 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 631 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı, bir otomobile el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bir şüpheli serbest bırakıldı, diğerleri hakimlikçe tutuklandı.
Suça karışan şüphelilere 1 milyon 608 bin 894 lira idari para cezası kesildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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