İzmir'de su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6-7 Kasım İzmir su kesintisi listesi
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmirliler hangi ilçelerde su kesintisi olacağını merak etti. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesildi?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Su kesintilerinden dolayı mağdur olmak istemeyen yurttaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesildi? İşte, 6-7 Kasım İzmir su kesintisi listesi...
İlçe: BAYINDIR
Mahalle: ZEYTİNOVA
Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İlçe: BAYRAKLI
Mahalle:KÖRFEZ
Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İlçe: BORNOVA
Mahalle: ÇAMKULE
Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İlçe: BUCA
Mahalle: ÇAMLIKULE
Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İlçe: ÇEŞME
Mahalle: REİSDERE
Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:35 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
İlçe: GÜZELBAHÇE
Mahalle: MUSTAFA KEMAL PAŞA
Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
İlçe: KARABAĞLAR
Mahalle: SARIYER, ÇALIKUŞU, GÜNALTAY, KİBAR, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE
Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İlçe: KARABAĞLAR
Mahalle: KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, VATAN, TAHSİN YAZICI
Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İlçe: KARABAĞLAR
Mahalle: ALİ FUAT ERDEN, LİMONTEPE, BAHRİYE ÜÇOK
Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İlçe: KARŞIYAKA
Mahalle: BAHARİYE, BAHÇELİEVLER
Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
İlçe: KONAK
Mahalle: MURAT, MİLLET
Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İlçe: ÖDEMİŞ
Mahalle:BİRGİ, BUCAK, CEVİZALAN, GERÇEKLİ, KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK
Kesinti süresi:06.11.2023 saat 08:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
İlçe: ÖDEMİŞ
Mahalle:ÇAYIR
Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 11:15 ile 15:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
İlçe: TORBALI
Mahalle:YAZIBAŞI
Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
İlçe:URLA
Mahalle:İÇMELER, TORASAN
Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk isteği dikkat çekti!
- Dilan-Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- Ali Sabancı o olaydan sonra ilk kez görüntülendi!
- 'Bu cesareti kimden alıyor?'
- Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt
- CHP'nin A Takımı belli oldu
- CHP Kurultayı'nda iki 'liste' yarıştı
- Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a cevap
- 'Yargıtay üyesi şikayetini geri çekmeli'
- İşte Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği tutar...