İzmir'de su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 6-7 Kasım İzmir su kesintisi listesi

Yayınlanma: 06.11.2023 - 21:56

Güncelleme: 06.11.2023 - 21:56

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Su kesintilerinden dolayı mağdur olmak istemeyen yurttaşlar "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesildi? İşte, 6-7 Kasım İzmir su kesintisi listesi...

İlçe: BAYINDIR

Mahalle: ZEYTİNOVA

Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İlçe: BAYRAKLI

Mahalle:KÖRFEZ

Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 11:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İlçe: BORNOVA

Mahalle: ÇAMKULE

Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İlçe: BUCA

Mahalle: ÇAMLIKULE

Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İlçe: ÇEŞME

Mahalle: REİSDERE

Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:35 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

İlçe: GÜZELBAHÇE

Mahalle: MUSTAFA KEMAL PAŞA

Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İlçe: KARABAĞLAR

Mahalle: SARIYER, ÇALIKUŞU, GÜNALTAY, KİBAR, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE

Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İlçe: KARABAĞLAR

Mahalle: KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, VATAN, TAHSİN YAZICI

Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İlçe: KARABAĞLAR

Mahalle: ALİ FUAT ERDEN, LİMONTEPE, BAHRİYE ÜÇOK

Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İlçe: KARŞIYAKA

Mahalle: BAHARİYE, BAHÇELİEVLER

Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İlçe: KONAK

Mahalle: MURAT, MİLLET

Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İlçe: ÖDEMİŞ

Mahalle:BİRGİ, BUCAK, CEVİZALAN, GERÇEKLİ, KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK

Kesinti süresi:06.11.2023 saat 08:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İlçe: ÖDEMİŞ

Mahalle:ÇAYIR

Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 11:15 ile 15:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İlçe: TORBALI

Mahalle:YAZIBAŞI

Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 10:25 ile 13:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İlçe:URLA

Mahalle:İÇMELER, TORASAN

Kesinti süresi: 06.11.2023 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.