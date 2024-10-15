İzmir’in Foça'da orman yangını!

İzmir’in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İzmir’in Foça'da orman yangını!
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ANKA
Yayınlanma: 15.10.2024 - 15:13

İzmir’in yazlık beldelerinden Foça ilçesinin Ilıpınar Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Saat 13.02’de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri saat 13.13’te ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken müdürlüğe ait 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibinin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangının bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.


Etiketler: #İzmir #orman yangını

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