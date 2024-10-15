Tekirdağ’dan gelen uyuşturucu taciri İzmir’de yakalandı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 10:32

Güncelleme: 15.10.2024 - 10:34

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.T. adlı bir kişinin ilçeye bağlı Ulucami Mahallesi’nde uyuşturucu yetiştirip sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrası belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, 100 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan düzenekler ile poşetler içerisinde Hint keneviri tohumları ve satışa hazır vaziyette uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Öte yandan yapılan kontrolde şüphelinin, kısa süre öne Tekirdağ’dan İzmir Bergama’ya geldiği ve başka suçlardan da bir çok kaydının olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.