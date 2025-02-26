İzmir'de suç örgütüne operasyon: Elebaşı da yakalandı!
İzmir'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı. Aramalarda 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 şarjör, 159 fişek, 18 kartuş, 3 balistik yelek ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, zanlıların adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda örgütün elebaşı olduğu belirtilen B.A.'nın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 şarjör, 159 fişek, 18 kartuş, 3 balistik yelek ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Etiketler: #elebaşı #Operasyon #silahlı örgüt #İzmir
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