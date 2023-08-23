İzmir'de şüpheli ölüm... Cansız bedeni sokakta bulundu!
Bornova ilçesinde 43 yaşındaki Ali Arat adlı kişi sokakta ölü bulundu. Arat'ın şüpheli bulunan ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi 7057/1 Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede 43 yaşındaki Ali Arat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Vücudunda darp izlerine rastlanılmayan Arat'ın şüpheli bulunan ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı.
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