Samsun'da 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Samsun’da 15 yaşındaki çocuk iddiaya göre, 9. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:28
Samsun'da 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü
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Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi’nde anne ve babası küçük yaştayken hayatını kaybeden 15 yaşındaki E.G.S. iddiaya göre, amcasının 9. kattaki evinin penceresinden aşağı atladı.

Ağır yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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