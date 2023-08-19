Samsun'da 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü
Samsun’da 15 yaşındaki çocuk iddiaya göre, 9. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak hayatını kaybetti.
Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak Mahallesi’nde anne ve babası küçük yaştayken hayatını kaybeden 15 yaşındaki E.G.S. iddiaya göre, amcasının 9. kattaki evinin penceresinden aşağı atladı.
Ağır yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Nihat Hatipoğlu'ndan kötü haber
- 'Üç eşli' vekilden skandal ifadeler!
- 'İstifa' iddiasına tek kelimelik yanıt
- Merdan Yanardağ'ı icraya verdi!
- 'Uyuşturucu kaçakçıları tahliye edilirken...'
- Ölmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı
- Özgür Özel'den 'adaylık' açıklaması
- Kızılcık Şerbeti dizisinin 'Ömer'inden ilginç paylaşım
- Sedat Peker’den aylar sonra fotoğraf!
- Motorine dev zam yolda!