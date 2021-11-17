İzmir'de taksi ücretlerine zam geldi
İzmir'de taksi ücretlerine Aralık ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 10 geldi. İndi-bindi 10 TL'den 13 TL'ye yükseltilirken, taksimetre açılış ücretleri 4.20 TL'den 4,50 TL'ye çıktı
İzmir'de önümüzdeki aydan itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi belirlendi.
Aralık ayından itibaren kent genelindeki 2800'ü aşkın ticari araçta geçerli olacak yeni fiyat teklifi İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin genel kurul toplantısında oybirliğiyle kabul edildi.
Belirlenen yeni tarifede İzmir'de taksi ücretlerinde indi-bindi 10 TL'den 13 TL'ye yükseltilirken, taksimetre açılış ücretleri 4.20 TL'den 4,50 TL'ye çıktı.
Taksilerdeki kilometre başına ücret ise 5 TL oldu. Yeni tarifedeki kilometre başına zam oranı ise yaklaşık yüzde 10 oldu.
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