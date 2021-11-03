İzmir'de taksi ücretlerine zam geliyor

03 Kasım 2021 Çarşamba, 10:53

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, kentte yeni başlayacak VIP taksi uygulamasını tanıttı. Anık'ın açıklamasına göre İzmir’de VIP taksi dönemi başlıyor. Taksiler isteğe bağlı olarak VIP taksiye dönüştürülebilecek. Ücret ise normal taksilere göre yüzde 50 fazla olacak. Aracın özellikleri ve tarifesi hakkında bilgi veren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, VIP taksi sayısının kentte giderek artmasını beklediklerini söyledi. Anık bu hizmeti turizme hizmet etmek ve küresel firmaların lüks yolculuk söylemleri için girdiklerini belirtirken, “İsteyen her arkadaşımızın VIP taksiye geçmesi ile ilgili UKOME kararını aldırdık. İlk arkadaşımız da aracını aldı, önümüzdeki cuma hizmete girecek. Kendisine ve İzmir'e hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

YÜZDE 50 DAHA PAHALI

Anık, VIP taksi ücretlerinin normal taksilere göre yüzde 50 daha yüksek olacağını söyledi. İzmir’de her taksininin bu araçlara dönüş yapabileceğini belirten Anık, “Diğer araçtaki plakasını bu araçlara takarak çalışabilirler. İleride bir sıkıntı yaşadığı zaman diğer aracına da dönebilir. Oldukça lüks ve konforlu. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM GELİYOR

Taksi ücretlerinde 20 gün içerisinde zam yapğılacağını kaydeden Anık, üst üste gelen akaryakıt zamlarının ardından böyle bir karar almak mecburiyetinde kaldıklarını söyledi.

Anık taksi ücretlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Zam değil fiyat ayarlaması diyelim. 17 aydır fiyat ayarlaması yapmadık. İndi-bindi 10 lira iken 13 lira yapacağız. Açılışımız 4,20 lira iken 4,50 liraya yükselteceğiz. İzmirli vatandaşlarımızı üzmeden 20 gün içerisinde ayarlama yapacağız.”