İzmir’de tefecilere eş zamanlı baskın... Gözaltılar var!

İzmir'in Bayındır ilçesinde polis ekipleri tarafından tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilerin 11 adresine yapılan baskında çok sayıda tapu, senet ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:32
İzmir’de tefecilere eş zamanlı baskın... Gözaltılar var!
Abone Ol google-news

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, Ödemiş Mali Büro Amirliği çalışmalar yürüttü.

İlçede, ekonomik durumu iyi olmayan ve bankalardan kredi çekemeyerek nakit para arayışı içerisine giren yurttaşlara tefe usulü para vererek karşılığında muvafakatname ve yüksek meblağlarda senet imzalatıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin 11 adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Göz Atın
Tunç Soyer'den 'İzmir' açıklaması: Asıl maksatları muhalefeti bölmek!

Tunç Soyer'den 'İzmir' açıklaması: Asıl maksatları muhalefeti bölmek!
CHP MYK'de 'İzmir' için karar çıktı: Kritik isim PM'ye taşınacak

CHP MYK'de 'İzmir' için karar çıktı: Kritik isim PM'ye taşınacak

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

Adreslerde yapılan aramalarda; 11 adet tapu senedi, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 101 adet tabanca fişeği, 6 adet ajanda, 5 adet senet, 29 adet boş senet koçanı ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, haklarında adli işlem başlatıldı.


Emniyet haberleri haksız kazanç haberleri gözaltı haberleri İzmir haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Kütahya’da tefeci operasyonu: 9 gözaltı

Kütahya’da tefeci operasyonu: 9 gözaltı
Ankara'da tefecilik soruşturması: 4 tutuklama

Ankara'da tefecilik soruşturması: 4 tutuklama
Bitlis’te tefeci operasyonu: 48 gözaltı

Bitlis’te tefeci operasyonu: 48 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’

Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’
Borsa İstanbul’da yükseliş trendi devam ediyor: BIST 100 güne pozitif başladı

Borsa İstanbul’da yükseliş trendi devam ediyor: BIST 100 güne pozitif başladı
Feyza Altun'un avukatından açıklama: 'Gözaltına almasını, hukuka çalınmış bir şerh olarak görüyoruz'

Feyza Altun'un avukatından açıklama: 'Gözaltına almasını, hukuka çalınmış bir şerh olarak görüyoruz'
Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala romantik gezi

Narman Peribacaları’nda kar üstünde dörtnala romantik gezi
Ukrayna'ya veto: 'Bayraktar siparişine 3 ülkeden engel'

Ukrayna'ya veto: 'Bayraktar siparişine 3 ülkeden engel'
Son Dakika… Feyza Altun serbest bırakıldı!

Son Dakika… Feyza Altun serbest bırakıldı!
Gerici Şevki Yılmaz’dan tepkiler üzerine ‘soysuzlar’ açıklaması: ‘Bizim kastettiğimiz…’

Gerici Şevki Yılmaz’dan tepkiler üzerine ‘soysuzlar’ açıklaması: ‘Bizim kastettiğimiz…’
Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!

Büşra Çan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalyanın sahibi oldu!