İzmir’de tefecilere eş zamanlı baskın... Gözaltılar var!
İzmir'in Bayındır ilçesinde polis ekipleri tarafından tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilerin 11 adresine yapılan baskında çok sayıda tapu, senet ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, Ödemiş Mali Büro Amirliği çalışmalar yürüttü.
İlçede, ekonomik durumu iyi olmayan ve bankalardan kredi çekemeyerek nakit para arayışı içerisine giren yurttaşlara tefe usulü para vererek karşılığında muvafakatname ve yüksek meblağlarda senet imzalatıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin 11 adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!
Adreslerde yapılan aramalarda; 11 adet tapu senedi, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 101 adet tabanca fişeği, 6 adet ajanda, 5 adet senet, 29 adet boş senet koçanı ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, haklarında adli işlem başlatıldı.
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