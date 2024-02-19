Ankara'da tefecilik soruşturması: 4 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "tefecilik" ve "dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:10
Ankara'da tefecilik soruşturması: 4 tutuklama
Abone Ol google-news

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, işyerleri üzerinden "vadeli altın satışı" adı altında yüksek miktarlarda faizle borç para vererek mağdurların maaşlarından muvafakatname alındığı, altın teslim etmiş gibi fatura imzalatarak tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Zanlıların devlet kademesinde tanıdıkları olduklarını beyan ederek işe koyma vaadiyle mağdurlardan para alarak dolandırıcılık yaptıkları da ihbar edildi.

Göz Atın
Gökhan Zan'dan Melih Gökçek'e sert yanıt: Helal ülkenin haramzade siyasetçisi

Gökhan Zan'dan Melih Gökçek'e sert yanıt: Helal ülkenin haramzade siyasetçisi
Arızalanan metrobüsü kontrol ederken başka bir metrobüs çarptı!

Arızalanan metrobüsü kontrol ederken başka bir metrobüs çarptı!

Başsavcılığın talimatı üzerine emniyet ekipleri, eş zamanlı operasyonlarda 158 tefecilik ve 6 nitelikli dolandırıcılık eylemine karıştıkları iddiasıyla 8 kişiyi gözaltına aldı.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü "tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından" tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Ankara haberleri Tefecilik haberleri tefeci haberleri Soruşturma haberleri

İlgili Haberler

Edirne'de 'tefeci' operasyonunda 6 gözaltı

Edirne'de 'tefeci' operasyonunda 6 gözaltı
Antalya’da tefecilik operasyonu: 8 olayda 8 milyon TL haksız kazanç elde etmişler

Antalya’da tefecilik operasyonu: 8 olayda 8 milyon TL haksız kazanç elde etmişler
Tefecilik operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

Tefecilik operasyonunda 48 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’

Kılıçdaroğlu’ndan sert yanıt: ‘Erdoğan’a mecbur değilsiniz’
NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…

NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…
CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi

CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi
2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak
5 milyar lira dolandırmışlardı: Sedat Ocakçı'nın AKP'lilerle fotoğrafı çıktı!

5 milyar lira dolandırmışlardı: Sedat Ocakçı'nın AKP'lilerle fotoğrafı çıktı!
Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024

Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024
Adaylıktan alınan Birol Büyüköztürk İYİ Parti'den istifa etti

Adaylıktan alınan Birol Büyüköztürk İYİ Parti'den istifa etti
Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…

Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…