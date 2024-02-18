Bitlis’te tefeci operasyonu: 48 gözaltı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde düzenlenen tefeci operasyonunda 48 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 07:38
Bitlis’te tefeci operasyonu: 48 gözaltı
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Bitlis'te düzenlenen tefeci operasyonunda 48 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçunu işleyerek, birçok vatandaşımızı mağdur ettikleri tespit edilen 53 hedef şahsın yakalanması ve ikamet ile işyerlerinde suç unsuru elde edilmesine yönelik ilimiz Merkez, Tatvan, Güroymak, Hizan, Mutki, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde bulunan 61 adreste eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında 48 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 5 şüpheli şahsın ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Bahse konu şüpheli şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalar neticesinde 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, çok sayıda çek, senet, doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.


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